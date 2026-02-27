В Воронежской области силовики обезвредили банду, похищавшую людей ради выкупа

Следствие установило, что первой жертвой группы стал юноша. Подозреваемые напали на него в райцентре и, применив силу, похитили. Подростка, по версии следователей, удерживали до тех пор, пока он, опасаясь за свою жизнь, не согласился выполнить незаконные требования вымогателей и передать им требуемое имущество. Только после этого юношу отпустили.