В Воронежской области силовики обезвредили банду, похищавшую людей ради выкупа

В Россоши силовики обезвредили организованную банду из семерых подозреваемых в возрасте от 22 до 37 лет. Их обвиняют в похищении людей ради выкупа. Жертвами фигурантов, среди которых было трое рецидивистов, стали 17-летний подросток и местная жительница. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 27 февраля.
Следствие установило, что первой жертвой группы стал юноша. Подозреваемые напали на него в райцентре и, применив силу, похитили. Подростка, по версии следователей, удерживали до тех пор, пока он, опасаясь за свою жизнь, не согласился выполнить незаконные требования вымогателей и передать им требуемое имущество. Только после этого юношу отпустили.
Спустя время банда напала на местную жительницу. Действуя по уже отработанной схеме, мужчину, как считают следователи, силой похитили женщину и, угрожая расправой, потребовали крупную сумму денег. Они удерживали заложницу, пока не получили на руки 100 тысяч рублей. Лишь после передачи наличности потерпевшая оказалась на свободе.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей, а следователи проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям.