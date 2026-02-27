Афганистан заявил об ударе по пакистанскому ядерному центру

Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых местные власти обвинил повстанческое движение ТТП. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседней страны. В течение недели стороны обменивались авиаударами, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.