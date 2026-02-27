Афганистан заявил об ударе по пакистанскому ядерному центру

«После ударов по военному центру в районе Кокаль (провинция Хайбер-Пахтунхва) и еще одному ядерному центру сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде», — говорится в посте в соцсети X.
Ранее сегодня Кабул заявил, что афганские ВВС успешно атаковали военный лагерь и армейский кантон в Ноушере, а также базу Джамруд.
Тем временем телеканал PTV утверждает, что пакистанская армия захватила несколько постов на территории противника и «празднует решающую победу».
На минувшей неделе Пакистан атаковал уезды в нескольких афганских провинциях. По данным талибов, погибли и пострадали десятки мирных жителей. В ответ Кабул в ночь на 27 февраля провел операцию против пакистанских сил вдоль линии Дюранда, а днем начал новую. Исламабад, в свою очередь, нанес авиаудары по афганским провинциям Кабул, Кандагар и Пактия. Обе страны сообщают о сотнях жертв среди военных.
Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых местные власти обвинил повстанческое движение ТТП. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседней страны. В течение недели стороны обменивались авиаударами, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.