Афганистан заявил об ударе по пакистанскому ядерному центру

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Афганские войска атаковали ядерный центр в Пакистане, есть жертвы, утверждает телеканал Ariana News со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«После ударов по военному центру в районе Кокаль (провинция Хайбер-Пахтунхва) и еще одному ядерному центру сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде», — говорится в посте в соцсети X.

Ранее сегодня Кабул заявил, что афганские ВВС успешно атаковали военный лагерь и армейский кантон в Ноушере, а также базу Джамруд.

Тем временем телеканал PTV утверждает, что пакистанская армия захватила несколько постов на территории противника и «празднует решающую победу».

На минувшей неделе Пакистан атаковал уезды в нескольких афганских провинциях. По данным талибов, погибли и пострадали десятки мирных жителей. В ответ Кабул в ночь на 27 февраля провел операцию против пакистанских сил вдоль линии Дюранда, а днем начал новую. Исламабад, в свою очередь, нанес авиаудары по афганским провинциям Кабул, Кандагар и Пактия. Обе страны сообщают о сотнях жертв среди военных.

Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых местные власти обвинил повстанческое движение ТТП. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседней страны. В течение недели стороны обменивались авиаударами, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.

Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
