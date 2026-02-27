В жилом доме в Икше произошел взрыв газа

«Пожарно-спасательные подразделения Московской области ликвидируют возгорание в п. Икша городского округа Дмитров. В результате хлопка бытового газа произошел пожар в двухэтажном жилом доме по адресу: ул. Рабочая, д. 7. Установлено, что горит трехкомнатная квартира на 2-м этаже и кровля дома по всей площади. Из соседней квартиры выпрыгнули в окно мужчина и ребенок 10 лет, переданы бригаде медиков. Третий пострадавший с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.