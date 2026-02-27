В жилом доме в Икше произошел взрыв газа

«Пожарно-спасательные подразделения Московской области ликвидируют возгорание в п. Икша городского округа Дмитров. В результате хлопка бытового газа произошел пожар в двухэтажном жилом доме по адресу: ул. Рабочая, д. 7. Установлено, что горит трехкомнатная квартира на 2-м этаже и кровля дома по всей площади. Из соседней квартиры выпрыгнули в окно мужчина и ребенок 10 лет, переданы бригаде медиков. Третий пострадавший с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, в горящей квартире произошло обрушение перегородок и перекрытий, образовалась трещина в стене со смежной квартирой, а также трещина в стене в подъезде. В горящей квартире, по предварительным данным, никого не было.
К настоящему моменту пожар локализован на площади 560 кв. м. Из дома эвакуированы 26 человек, четверо спасены силами пожарных и спасателей. Организован пункт временного размещения для жителей дома в Икшинской средней общеобразовательной школе.