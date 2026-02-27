В Пермском крае идут поиски пропавших пяти туристов на снегоходах

По данным телеграм-канала Mash, группа прибыла в деревню Золотанка из Уфы на автомобилях. Группа отправилась в путь 20 февраля и должна была вернуться спустя четыре дня. Известно, что туристы успели подняться на плато Кваркуш, после чего связь с ними прервалась. Машины путешественников по-прежнему стоят в точке сбора, однако о судьбе самих людей ничего не известно.