В Пермском крае идут поиски пропавших пяти туристов на снегоходах

По данным телеграм-канала Mash, группа прибыла в деревню Золотанка из Уфы на автомобилях. Группа отправилась в путь 20 февраля и должна была вернуться спустя четыре дня. Известно, что туристы успели подняться на плато Кваркуш, после чего связь с ними прервалась. Машины путешественников по-прежнему стоят в точке сбора, однако о судьбе самих людей ничего не известно.
В пресс-службе МЧС России уточнили, что пропавшая группа не была официально зарегистрирована в ведомстве перед выходом на маршрут. В настоящее время в поисках задействован 31 специалист и 16 единиц техники. На помощь спасателям направлены подразделения беспилотной авиации МЧС для осмотра труднодоступных участков местности с воздуха.
Установление всех обстоятельств происшествия и ход поисковых работ взяла под контроль прокуратура Пермского края. В ведомстве уточнили, что для проверки информации и координации спасательной операции привлечены силы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.