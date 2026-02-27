Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае идут поиски пропавших пяти туристов на снегоходах

В Красновишерском муниципальном округе Пермского края развернута масштабная поисково-спасательная операция. Отправившаяся в поездку на снегоходах группа из пяти туристов не выходит на связь уже несколько дней, сообщает ТАСС.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

По данным телеграм-канала Mash, группа прибыла в деревню Золотанка из Уфы на автомобилях. Группа отправилась в путь 20 февраля и должна была вернуться спустя четыре дня. Известно, что туристы успели подняться на плато Кваркуш, после чего связь с ними прервалась. Машины путешественников по-прежнему стоят в точке сбора, однако о судьбе самих людей ничего не известно.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что пропавшая группа не была официально зарегистрирована в ведомстве перед выходом на маршрут. В настоящее время в поисках задействован 31 специалист и 16 единиц техники. На помощь спасателям направлены подразделения беспилотной авиации МЧС для осмотра труднодоступных участков местности с воздуха.

Установление всех обстоятельств происшествия и ход поисковых работ взяла под контроль прокуратура Пермского края. В ведомстве уточнили, что для проверки информации и координации спасательной операции привлечены силы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.