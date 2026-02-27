Ричмонд
Бывшего главного редактора Readovka задержали по делу о мошенничестве

Бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Он был задержан 25 февраля, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.

Источник: Агентство «Москва»

Следствие просит арестовать Костылева на два месяца, уточнили источники РБК.

Алексей Костылев — уроженец Смоленской области. В 2014 году он основал издание Readovka, которое специализировалось на новостях региона (по словам самого основателя, название произошло от Реадовского парка в Смоленске). Позже стало федеральным СМИ, открыв офис в Москве.

В октябре 2024 года Костылев попал в аварию во время поездки на квадроцикле в Смоленской области. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. В сознание он пришел примерно через две недели.