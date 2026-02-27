Бывшего главного редактора Readovka задержали по делу о мошенничестве

Следствие просит арестовать Костылева на два месяца, уточнили источники РБК.
Алексей Костылев — уроженец Смоленской области. В 2014 году он основал издание Readovka, которое специализировалось на новостях региона (по словам самого основателя, название произошло от Реадовского парка в Смоленске). Позже стало федеральным СМИ, открыв офис в Москве.
В октябре 2024 года Костылев попал в аварию во время поездки на квадроцикле в Смоленской области. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. В сознание он пришел примерно через две недели.