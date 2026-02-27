Ричмонд
Так не хотел возвращать деньги, что пошел на страшное. Мужчина задушил соседа и спрятал тело в яме

В Бурятии мужчина задушил соседа из-за денег.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии перед судом предстанет 35-летний мужчина, который подозревается в убийстве из корыстных побуждений. Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на региональную прокуратуру, все началось летом 2024 года, когда сосед отдал ему 800 тысяч рублей на покупку дома в селе Сотниково. Но сделка сорвалась — на недвижимость наложили арест. Потерпевший несколько раз просил вернуть деньги или оформить жилье, но каждый раз получал отказ.

— Ночью 23 октября между мужчинами вспыхнула ссора. Обвиняемый, чтобы не возвращать крупную сумму, задушил соседа. Потом погрузил тело на садовую тележку, отвез на стройку и при помощи знакомого охранника спрятал в яме, засыпав песком и кирпичами, — пишут журналисты.

Тело пролежало там четыре месяца. Нашли его только после того, как свидетель указал место. Самого убийцу задержали в ходе расследования исчезновения потерпевшего. Сейчас дело передали в Верховный суд Бурятии.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, почему закрыли громкое дело об убийстве королевы красоты Сэсэг Буиновой.