И.о. главы МЧС Кубани Сергей Штриков оставлен под стражей

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест и.о. министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова и оставил решение первой инстанции без изменений. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.