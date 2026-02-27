Ричмонд
И.о. главы МЧС Кубани Сергей Штриков оставлен под стражей

Краснодарский краевой суд не изменил меру пресечения Штрикову.

Источник: Комсомольская правда

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест и.о. министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова и оставил решение первой инстанции без изменений. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее Октябрьский районный суд Краснодара избрал Штрикову меру пресечения в виде заключения под стражу. Чиновник обвиняется по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Краевой суд счел, что основания для изменения меры пресечения отсутствуют. Штриков останется под стражей.