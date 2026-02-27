В «Доме народного единства» в Нижнем Новгороде проходят обыски

АНО «Дом народного единства» продолжает свою работу и оказывает все необходимое содействие следствию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Ранее стало известно, что в Доме народного единства проводятся следственные действия сегодня, 27 февраля.
Напомним, неделю назад в Нижнем Новгороде задержали директора АНО «Институт демографического развития» Евгения Журавлёва. А через несколько дней силовики нагрянули в «Агентство гостеприимства Нижегородской области». Директора АНО Наталью Мирониченко и её заместителя Марию Мурванидзе отправили под домашний арест.