Три человека пострадали в ДТП с большегрузом в Ростовской области

Три человека пострадали после столкновения грузового автомобиля и легковушки в Неклиновском районе Ростовской области. Об обстоятельствах происшествия сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла утром 27 февраля на трассе Таганрог — Федоровка. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «МАЗ» при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 55-летнего водителя.
В результате ДТП травмы получили водитель легковушки и его пассажиры 51 года и 17 лет. Все они доставлены в больницу. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Водителей просят быть внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
