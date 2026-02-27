В Воронеже арестованы полицейские, перепродававшие изъятое спортивное питание

Суд в Воронежской области удовлетворил ходатайство следствия об аресте двух сотрудников полиции, уличенных в незаконной продаже вещдоков. Оперативники, обвиняемые в превышении должностных полномочий, попытались продать через интернет крупную партию изъятого спортивного питания. По иронии судьбы, покупателем товара стал его законный владелец, который и вывел недобросовестных стражей порядка на чистую воду. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 27 февраля.
По данным следствия, в мае 2025 года в ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли у местного индивидуального предпринимателя внушительный объем протеиновых добавок. Продукцию поместили на склад в здании органов внутренних дел для официального хранения. Однако в феврале 2026 года обвиняемые вместе с соучастниками решили монетизировать служебное положение. Они выставили чужой товар на продажу в сети Интернет, не рассчитывая, что объявление попадется на глаза самому потерпевшему бизнесмену.
Предприниматель опознал свою продукцию и провел «контрольную закупку», после чего незамедлительно обратился с заявлением в региональные управления СК и ФСБ.
На данный момент фигуранты дела уже дали признательные показания. Следователи и оперативники изъяли оставшуюся часть партии спортивного питания, которую полицейские еще не успели продать.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступления. Расследование продолжается.