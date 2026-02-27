В Воронеже арестованы полицейские, перепродававшие изъятое спортивное питание

По данным следствия, в мае 2025 года в ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли у местного индивидуального предпринимателя внушительный объем протеиновых добавок. Продукцию поместили на склад в здании органов внутренних дел для официального хранения. Однако в феврале 2026 года обвиняемые вместе с соучастниками решили монетизировать служебное положение. Они выставили чужой товар на продажу в сети Интернет, не рассчитывая, что объявление попадется на глаза самому потерпевшему бизнесмену.