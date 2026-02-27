Ричмонд
Получал взятки через фиктивное трудоустройство жены: в Башкирии арестовали главу отдела Минэкологии

Глава отдела Минэкологии Башкирии фиктивно трудоустроил жену и получал взятки.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

В Башкирии предъявили обвинение начальнику Стерлитамакского территориального управления Министерства природопользования и экологии республики. Об этом рассказали Следственный комитет и МВД, а также Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Чиновника подозревают в получении взяток в особо крупном и значительном размерах. По ходатайству следователя суд на месяц заключил его под стражу — до 25 апреля.

Согласно версии следствия, с мая 2018 по октябрь 2022 года обвиняемый получал от представителя нефтехимического завода более 1,7 миллиона рублей за общее покровительство и предупреждения о грядущих проверках. Деньги передавали в виде зарплаты его супруге, которую фиктивно трудоустроили в аффилированную коммерческую структуру — работу она фактически не выполняла.

Кроме того, с июля 2020 по март 2021-го чиновник получил еще 90 тысяч рублей от учредителя компании, работающей с нефтепродуктами. За это он не проводил проверки возможного загрязнения окружающей среды в Стерлитамакском районе. Деньги также поступали на карту его жены.

Преступление выявили сотрудники МВД и СК. При поддержке Росгвардии подозреваемого задержали. В ходе обысков у него изъяли телефоны и документы, имеющие значение для дела.