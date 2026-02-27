Глава Таганрога уточнила информацию после падения обломков ракеты на жилой дом

В Таганроге на месте падения обломков ракеты работают службы быстрого реагирования. Балкон одного многоквартирного жилого дома получил незначительные повреждения, сообщила 27 февраля в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова.
— Главное — обошлось без пострадавших и жертв. Жильцам пострадавшей квартиры будет оказано содействие в устранении последствий. Работа по решению этого вопроса уже ведется, — написала Светлана Камбулова.
Глава Таганрога попросила всех не приближаться к обломкам и при их обнаружении сразу же звонить по номеру «112».
— Призываю всех — не доверять непроверенным источникам. Прошу соблюдать спокойствие и не поддаваться панике, — добавила Светлана Камбулова.
Напомним, ранее о последствиях воздушной атаки, произошедшей днем 27 февраля, также сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона уточнил, что обломки упали на улице Циолковского.
