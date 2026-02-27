В Краснодаре скорая помощь попала в ДТП

«43-летний мужчина, управляя автомобилем марки Haval, двигался по улице Северной со стороны улицы Янковского в сторону улицы Садовой и на пересечении с улицей Базовской не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали две 17-летние девушки, находящиеся в машине скорой медицинской помощи, ее водитель и пациент (женщина), которого они перевозили», — говорится в сообщении.