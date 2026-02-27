Предприимчивые граждане Молдовы в Италии проложили 1 км подземного трубопровода, чтобы воровать авиатопливо: Находчивых мужчин арестовали

Следствие установило, что подпольный канал перекачки топлива действовал с января 2026 года. Злоумышленники использовали высоконапорные промышленные шланги, по которым керосин стекался в огромную цистерну объемом 15 тысяч литров, мастерски спрятанную внутри фуры с польскими номерами. Чтобы скрыть следы, грузовик парковали на территории арендованного участка земли, принадлежащего местной транспортной фирме. По предварительным оценкам итальянских правоохранителей, общая сумма ущерба от деятельности группы составляет около 100 тысяч евро.