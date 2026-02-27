Предприимчивые граждане Молдовы в Италии проложили 1 км подземного трубопровода, чтобы воровать авиатопливо: Находчивых мужчин арестовали

Двое граждан Молдовы стали главными фигурантами громкого дела о хищении керосина из стратегического нефтепровода, снабжающего аэропорт Фьюмичино в Риме, сообщает итальянская полиция.
Преступники продемонстрировали незаурядные инженерные способности, проложив под землей скрытую магистраль длиной 1,3 километра от места незаконной врезки до частного ангара. Масштабную схему удалось раскрыть благодаря бдительности техников компании-оператора, которые зафиксировали падение давления в системе и сообщили об аномалиях карабинерам города Черветери.
Следствие установило, что подпольный канал перекачки топлива действовал с января 2026 года. Злоумышленники использовали высоконапорные промышленные шланги, по которым керосин стекался в огромную цистерну объемом 15 тысяч литров, мастерски спрятанную внутри фуры с польскими номерами. Чтобы скрыть следы, грузовик парковали на территории арендованного участка земли, принадлежащего местной транспортной фирме. По предварительным оценкам итальянских правоохранителей, общая сумма ущерба от деятельности группы составляет около 100 тысяч евро.
Задержание «инженеров» произошло в момент совершения преступления, когда они перекачивали очередную партию керосина в объеме четырех тысяч литров. Операция была настолько опасной из-за риска взрыва кустарного оборудования, что на место пришлось вызывать пожарные расчеты для обеспечения безопасности.
В настоящее время оба гражданина Молдовы находятся в тюрьме Чивитавеккья. Им предъявлены серьезные обвинения в групповой краже при отягчающих обстоятельствах и нанесении ущерба критической энергетической инфраструктуре Италии, что грозит длительными сроками заключения.
