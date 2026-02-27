«Их никто не видел». Вскрылись подробности исчезновения туристов в горах

Группа туристов из Башкортостана приехала в Пермский край, чтобы подняться на плато Кваркуш и посетить избу Иванова. Но до назначенного места они так и не дошли, Ситуация осложняется сложными метеоусловиями в горах. Что известно о пропавших — в материале сайта perm.aif.ru.
Отправились к дому путешественника.
Пятеро мужчин из Уфы приехали в Пермский край ещё 20 февраля. Они оставили машины в районе деревни Золотанка Красновишерского округа и отправились на снегоходах на плато Кваркуш. Группа планировала добраться до дома Иванова, отдохнуть там и вернуться, но мужчины перестали выходить на связь.
Изба Иванова — это памятник путешественнику Андрею Иванову, который погиб в 2016 году. Дом построили его друзья, они хотели, чтобы изба стала приютом для каждого.
Путь от Золотанки до дома Иванова занимает примерно полдня езды. В это же время в нём находились туристы с базы «Кваркуш», но они не видели группу из Башкортостана.
«С 20 февраля там были наши туристы. Больше там никого не было. Когда они приехали 20 числа, дом был холодный, вода замёрзшая, то есть один-два дня там точно никого было», — рассказал сайту perm.aif.ru владелец базы «Кваркуш» Кирилл.
Группа туристов не была зарегистрирована в МЧС, поэтому тревогу подняли их родственники, когда поняли, что те не выходят на связь уже несколько дней. В МЧС Пермского края информация о происшествии поступила только 27 февраля в 10 утра.
Ни следов, ни связи.
Когда стало известно о пропаже туристов, с базы «Кваркуш» выехали несколько гидов, чтобы осмотреть территорию. По словам Кирилла, в сторону избы Иванова есть три маршрута.
«По двум заездам люди ездили через день, никаких следов не было. Видимо, они собирались ехать по заезду, который называется “двадцатка”. То есть потеряться они могли только где-то там на заезде», — объяснил мужчина сайту perm.aif.ru.
Также владелец базы связался со всеми гостями, которые были в это время на плато, но никто не видел группу из Уфы. По его словам, в это время в горы ежедневно выезжает по 50−60 человек.
На поиски выехали добровольцы правоохранительные органы и сотрудники МЧС России. Также для осмотра территории будет применена беспилотная авиация.
Не были подготовлены?
Плато Кваркуш — довольно популярное туристическое направление. Однако из-за сложности маршрута преодолеть его могут не все. К тому же в конце февраля погода в горах довольно изменчива.
«Очень сильный ветер, наверху всё выдуто практически до льда и надуло там метра полтора. Дымка, ничего не видно. Погода постоянно меняется», — рассказал владелец турбазы сайту perm.aif.ru.
Но даже в таких метеоусловиях опытные путешественники могут преодолевать подъём на плато. Поэтому Кирилл настаивает на присутствии во всех тургруппах гида.
«Я так понял, они туда просто по рассказам знакомых поехали. Их родственники сообщили, что у них не было возможности переночевать в походных условиях, так как они рассчитывали ночь провести в доме Иванова», — объяснил Кирилл.
По факту исчезновения группы в СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Поокуратура поставила на контроль ход расследования.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о группе туристов, которые пропали на горе Ослянке в Кизеловском районе Прикамья. Их искали почти два дня.