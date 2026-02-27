В Краснодаре внедорожник врезался в машину скорой помощи, пострадали 4 человека

В Краснодаре на перекрестке улиц Северной и Базовской произошла серьёзная дорожная авария, последствия которой оказались тяжёлыми для всех участников инцидента.
По данным пресс-службы УМВД РФ по Краснодару, 43-летний мужчина ехал за рулем автомобиля HAVAL по Северной в сторону Садовой. На перекрёстке с Базовской он нарушил правила дорожного движения, проигнорировав приоритет автомобиля скорой помощи, следовавшего с работающими сиреной и мигалками. Водителем скорой был 66-летний мужчина.
От сильного удара машина экстренной службы потеряла управление, вылетела на тротуар и столкнулась с опорой линий электропередачи.
Пострадали четверо: пациентка, которую транспортировали медики, две 17-летние студентки-практикантки, находившиеся в машине скорой, и ее водитель.
Сейчас компетентные органы ведут проверку обстоятельств случившегося. Важно подчеркнуть, что санитарный автомобиль передвигался на запрещённый сигнал светофора, однако делал это правомерно, поскольку имел право преимущественного проезда благодаря наличию специальных сигналов.
Ранее «Югополис» рассказывал о двух наездах на пешеходов в Краснодаре, один из которых привел к смерти человека.