В Краснодаре внедорожник врезался в машину скорой помощи, пострадали 4 человека

По данным пресс-службы УМВД РФ по Краснодару, 43-летний мужчина ехал за рулем автомобиля HAVAL по Северной в сторону Садовой. На перекрёстке с Базовской он нарушил правила дорожного движения, проигнорировав приоритет автомобиля скорой помощи, следовавшего с работающими сиреной и мигалками. Водителем скорой был 66-летний мужчина.