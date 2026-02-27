Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17-летняя жительница Воронежа отдала мошенникам свыше трех миллионов

Все началось с СМС для доставки цветов.

Источник: Комсомольская правда

17-летней жительнице Воронежа поступил звонок от лжекурьера, который запросил код подтверждения из СМС для доставки цветов. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Спустя несколько минут девушку проинформировали, что ее «Госуслуги» взломаны, а также совершена попытка перевода денег в адрес иностранного государства.

Аферисты заявили, что для снятия подозрений в финансировании недружественной державы нужно «задекларировать» все сбережения. В итоге несовершеннолетняя вышла к подъезду и по кодовому слову «Крем» передала 3 050 000 рублей курьеру.

26 февраля от действий киберпреступников пострадали 13 жителей Воронежской области, у троих из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб составил около 11 миллионов.