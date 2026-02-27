17-летняя жительница Воронежа отдала мошенникам свыше трех миллионов

17-летней жительнице Воронежа поступил звонок от лжекурьера, который запросил код подтверждения из СМС для доставки цветов. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Спустя несколько минут девушку проинформировали, что ее «Госуслуги» взломаны, а также совершена попытка перевода денег в адрес иностранного государства.