На территории воронежского детсада № 21 загорелась хозпостройка

В пятницу, 27 февраля, в 11:46 воронежским спасателям поступил вызов из детского сада № 21 на улице Ломоносова, 83 (Центральный район). На территории учреждения начался пожар. Пострадавших, по данным пресс-службы ГУ МЧС, нет.
Выяснилось, что загорелся хозяйственный сарай размером 50 квадратных метров, который стоит отдельно от основного здания.
По данным ведомства, детей и сотрудников выводить на улицу не пришлось — сарай находится далеко от корпусов, так что эвакуацию проводить не стали.
Кстати, накануне на улице Серафимовича, 32, в ангаре загорелся автобус. По этому адресу расположено муниципальное транспортное предприятие «Воронежпассажиртранс». В результате ЧП сгорел один автобус. Распространения огня на соседние ангары не допущено.