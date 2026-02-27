Курсанта военного вуза и двух сотрудников сотовой компании осудили в Ростове

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд признал одного из бывших работников сотовой компании и курсанта виновными по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров» (ч. 1 ст. 138 УК РФ). Им назначили штрафы по 30 тысяч рублей каждому.