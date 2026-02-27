Курсанта военного вуза и двух сотрудников сотовой компании осудили в Ростове

В Ростове-на-Дону вынесли приговор участникам дела о незаконном получении чужих данных. О решении суда сообщили в УФСБ России по Ростовской области.
Преступление было совершено в июне 2025 года. По информации оперативников, курсант военного учебного заведения сговорился с двумя сотрудниками оператора сотовой связи. Целью было получение информации о личных связях начальника курса военного учебного заведения.
Один из сообщников, который работал в сотовой компании, получил доступ к информации абонента и передал данные своему коллеге, а тот — курсанту.
Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд признал одного из бывших работников сотовой компании и курсанта виновными по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров» (ч. 1 ст. 138 УК РФ). Им назначили штрафы по 30 тысяч рублей каждому.
По тем же статьям (ч. 3 ст. 272 УК РФ и ч. 2 ст. 138 УК РФ) наказали и третьего нарушителя. Ему назначили штраф в 50 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.