Жителя Новошахтинска осудили за экстремизм и хранение взрывчатых веществ

7 лет колонии строгого режима получил житель Новошахтинска за экстремизм в интернете.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области жителя Новошахтинска осудили за экстремистские призывы в интернете и незаконное хранение взрывчатых веществ. Приговор вынесли на основании материалов регионального управления ФСБ.

По данным оперативников, ранее судимый мужчина разместил в мессенджере призывы к враждебным и насильственным действиям в отношении населения России и российских военнослужащих.

Во время оперативно-розыскных мероприятий у экстремиста нашли и изъяли емкость с 47 граммами бездымного пороха.

Новошахтинский районный суд признал задержанного виновным по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности и незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Ему назначили 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 50 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

