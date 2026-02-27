Жителя Новошахтинска осудили за экстремизм и хранение взрывчатых веществ

В Ростовской области жителя Новошахтинска осудили за экстремистские призывы в интернете и незаконное хранение взрывчатых веществ. Приговор вынесли на основании материалов регионального управления ФСБ.
По данным оперативников, ранее судимый мужчина разместил в мессенджере призывы к враждебным и насильственным действиям в отношении населения России и российских военнослужащих.
Во время оперативно-розыскных мероприятий у экстремиста нашли и изъяли емкость с 47 граммами бездымного пороха.
Новошахтинский районный суд признал задержанного виновным по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности и незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Ему назначили 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 50 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
