Жителя Новошахтинска осудили за экстремизм и хранение взрывчатых веществ

Новошахтинский районный суд признал задержанного виновным по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности и незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Ему назначили 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 50 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.