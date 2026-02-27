Оказавшуюся серийной безбилетницей россиянку задержали в Милане после перелета в 6000 км

В 2024 году ей удалось попасть на рейс Нью-Йорк — Париж, просто прошмыгнув в очередь для сотрудников аэропорта. Почти весь полет через океан она провела в туалете, а когда ее обнаружили, представилась под именем Эми Хадсон. В ожидании суда на Дали надели электронный браслет с GPS-трекером, но подследственная срезала устройство и попыталась бежать в Канаду на рейсовом автобусе.