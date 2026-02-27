Оказавшуюся серийной безбилетницей россиянку задержали в Милане после перелета в 6000 км

В международном аэропорту Мальпенса полиция задержала уроженку России Светлану Дали, которая без билета и документов долетела из США в Италию. Очередное «путешествие» серийной безбилетницы вызвало скандал в службах безопасности США и стало поводом для привлечения ФБР. Об этом пишут The New York Times, Bloomberg, РИА Новости и телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел на борту Boeing 777−200 авиакомпании United Airlines, вылетевшего из аэропорта Ньюарк. Фигурантке удалось миновать пост проверки документов и смешаться с толпой у выхода на посадку. Лишнего пассажира обнаружили лишь над Атлантикой, а поскольку женщина игнорировала вопросы экипажа, командир воздушного судна принял решение лететь до Милана.
По данным западных СМИ, Светлана Дали живет в США с 2015 года и имеет три диплома московских вузов, однако страдает бредовым расстройством. Ранее в суде ее адвокаты всерьез пытались доказать, что женщина «искренне не знала» о необходимости билетов и паспортов для перелетов.
В 2024 году ей удалось попасть на рейс Нью-Йорк — Париж, просто прошмыгнув в очередь для сотрудников аэропорта. Почти весь полет через океан она провела в туалете, а когда ее обнаружили, представилась под именем Эми Хадсон. В ожидании суда на Дали надели электронный браслет с GPS-трекером, но подследственная срезала устройство и попыталась бежать в Канаду на рейсовом автобусе.
Также в аэропорту Майами Светлану нашли прячущейся в туалете строго охраняемой зоны, а в Коннектикуте она умудрилась пройти досмотр вообще без посадочного талона.
В настоящее время россиянка находится под стражей в Италии. ФБР и американское управление гражданской авиации ведут проверку в аэропорту вылета, пытаясь выяснить, как осужденной преступнице с историей подобных нарушений удалось вновь обмануть систему безопасности. Представители авиакомпании заявили, что полностью сотрудничают со следствием.