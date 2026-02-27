Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оказавшуюся серийной безбилетницей россиянку задержали в Милане после перелета в 6000 км

Россиянка Светлана Дали без билета и паспорта пролетела 6000 км из США в Италию. Лишнего пассажира обнаружили на борту Boeing 777 лишь над Атлантикой. Для «серийной безбилетницы», которая ранее летала в Париж в туалете самолета и срезала GPS-браслет, это уже не первый подобный случай.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

В международном аэропорту Мальпенса полиция задержала уроженку России Светлану Дали, которая без билета и документов долетела из США в Италию. Очередное «путешествие» серийной безбилетницы вызвало скандал в службах безопасности США и стало поводом для привлечения ФБР. Об этом пишут The New York Times, Bloomberg, РИА Новости и телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел на борту Boeing 777−200 авиакомпании United Airlines, вылетевшего из аэропорта Ньюарк. Фигурантке удалось миновать пост проверки документов и смешаться с толпой у выхода на посадку. Лишнего пассажира обнаружили лишь над Атлантикой, а поскольку женщина игнорировала вопросы экипажа, командир воздушного судна принял решение лететь до Милана.

По данным западных СМИ, Светлана Дали живет в США с 2015 года и имеет три диплома московских вузов, однако страдает бредовым расстройством. Ранее в суде ее адвокаты всерьез пытались доказать, что женщина «искренне не знала» о необходимости билетов и паспортов для перелетов.

В 2024 году ей удалось попасть на рейс Нью-Йорк — Париж, просто прошмыгнув в очередь для сотрудников аэропорта. Почти весь полет через океан она провела в туалете, а когда ее обнаружили, представилась под именем Эми Хадсон. В ожидании суда на Дали надели электронный браслет с GPS-трекером, но подследственная срезала устройство и попыталась бежать в Канаду на рейсовом автобусе.

Также в аэропорту Майами Светлану нашли прячущейся в туалете строго охраняемой зоны, а в Коннектикуте она умудрилась пройти досмотр вообще без посадочного талона.

В настоящее время россиянка находится под стражей в Италии. ФБР и американское управление гражданской авиации ведут проверку в аэропорту вылета, пытаясь выяснить, как осужденной преступнице с историей подобных нарушений удалось вновь обмануть систему безопасности. Представители авиакомпании заявили, что полностью сотрудничают со следствием.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше