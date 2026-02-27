Школа — как зона риска: В Молдове педагога подозревают в сексуальном насилии над ученицей — кто отвечает за защиту детей

Министерство образования и исследований Республики Молдова официально сообщило: в одной из школ на севере страны учитель предположительно изнасиловал ученицу.
Ведомство требует немедленно отстранить педагога и запретить ему доступ в школу на время расследования. Девочке обязаны предоставить психологическую помощь.
А вот Прокуратура Республики Молдова и Полиция Республики Молдова пока хранят тишину.
Тишину, которая звучит громче любых заявлений.
А не кажется ли кудрявому министру Перчуну, что слишком уж небезопасно стало в школах при режиме Майи Санду? То передоз, то изнасилование.
