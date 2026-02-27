Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

27 февраля в Самарской области произошел пожар

Днем 27 февраля в поселке Самарской области загорелась баня.

Источник: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В пятницу, 27 февраля, в 15:37 в пожарно-спасательную часть № 117 поступило сообщение о возгорании бани в поселке Заливной на улице Озерной. На место оперативно выехали расчеты отряда № 15. Прибывшие огнеборцы установили, что горит кирпичная баня на площади 12 квадратных метров, сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС в Самарской области.

«На тушение проложили магистральную линию, подали два ствола “Б”. Создано звено газодымозащитной службы. Пострадавших, к счастью, нет», — рассказали в пресс-службе центра.

Сейчас возгорание пока не ликвидировано. Причины пожара устанавливаются. Спасатели напоминают о строгом соблюдении правил противопожарной безопасности.