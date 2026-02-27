27 февраля в Самарской области произошел пожар

В пятницу, 27 февраля, в 15:37 в пожарно-спасательную часть № 117 поступило сообщение о возгорании бани в поселке Заливной на улице Озерной. На место оперативно выехали расчеты отряда № 15. Прибывшие огнеборцы установили, что горит кирпичная баня на площади 12 квадратных метров, сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС в Самарской области.