Днем 27 февраля отражена воздушная атака на Ростовскую область

— По предварительной информации, пострадавших нет. В Таганроге в результате падения обломков ракеты в жилом многоквартирном доме на улице Циолковского произошло частичное разрушение балкона. Предварительно, в квартире находилась женщина, — проинформировал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.