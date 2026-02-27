Днем 27 февраля отражена воздушная атака на Ростовскую область

Воздушную атаку на Ростовскую область отразили днем 27 февраля. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил о падении обломков ракеты в Таганроге.
— По предварительной информации, пострадавших нет. В Таганроге в результате падения обломков ракеты в жилом многоквартирном доме на улице Циолковского произошло частичное разрушение балкона. Предварительно, в квартире находилась женщина, — проинформировал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Немного позже глава Таганрога Светлана Камбулова уточнила ситуацию, сообщив, что на месте происшествия задействовали экстренные службы. Балкон многоквартирного дома получил незначительные повреждения. Жильцам окажут помощь в ликвидации последствий происшествия.
