Суд вынес решение: Бывший мэр Болдурешт Никанор Чокинэ, сбивший в Молдове насмерть ребенка, получил 7 лет тюрьмы

Бывший примар Болдурешт Никанор Чокинэ приговорён к 7 годам лишения свободы за смертельное ДТП с участием 14-летнего подростка и оставление места происшествия.
Позже он якобы пытался инсценировать другое ДТП, чтобы избежать уголовной ответственности.
Формально суд установил: Никанор Чокинэ признан виновным по статьям 264 и 266 УК за смертельное ДТП с подростком и попытку скрыть преступление. Суд назначил 7 лет лишения свободы.
Соучастник признан виновным по статье 323 УК и получил 2 года заключения, из которых 6 месяцев в тюрьме, остальное — условно с испытательным сроком 3 года.
Судья отметила, что сроки наказания исчисляются с момента задержания и содержания под стражей с 21 февраля 2024 года по 3 февраля 2025 года.
Напомним, прокуратура требовала 9 лет тюремного заключения для Никанора Чокинэ, которому были предъявлены обвинения в смертельном наезде на ребенка и бегстве с места преступления.
