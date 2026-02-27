В Калининграде экс-проректора БФУ осудили по делу о хищениях

Федорова и Мялкину задержали 8 июля 2024 года, 10 июля суд Калининграда отправил их под арест по подозрению в присвоении и растрате денежных средств, совершенным группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Федоров с тех пор находится под стражей, Мялкину в сентябре 2024 года суд перевел под домашний арест.