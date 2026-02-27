В Калининграде экс-проректора БФУ осудили по делу о хищениях

«Мялкину Елену Васильевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере), назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима, со штрафом в сумме 300 тыс. рублей», — сообщила судья Ленинградского районного суда Калининграда Елена Зимина. Согласно материалам уголовного дела, озвученным в судебном заседании, ущерб вузу от совершенного преступления составил 35,1 млн рублей.
Как сообщил журналистам защитник Мялкиной Алексей Галактионов, приговор будет обжалован в суде апелляционной инстанции. Ранее суд признал виновным в аналогичном преступлении бывшего начальника Мялкиной, экс-ректора БФУ Александра Федорова. Его приговорили к 6,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. рублей.
Федорова и Мялкину задержали 8 июля 2024 года, 10 июля суд Калининграда отправил их под арест по подозрению в присвоении и растрате денежных средств, совершенным группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Федоров с тех пор находится под стражей, Мялкину в сентябре 2024 года суд перевел под домашний арест.
По версии следствия, с декабря 2019 года по июль 2024-го Федоров и его заместитель Мялкина организовали незаконную схему выплат премий сотрудникам университета. Через Мялкину деньги передавали Федорову, который их присваивал и расходовал на личные нужды. В преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от обвиняемых. Общий ущерб оценивается в 35,1 млн рублей.
Ранее экс-ректор вуза частично признал вину. Во время судебного расследования уголовного дела он неоднократно заявлял о своем желании отправиться в зону спецоперации. 5 августа 2025 года суд отклонил ходатайство защиты Федорова об отправке его на СВО.