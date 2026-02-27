Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде вынесли приговор экс-проректору БФУ Елене Мялкиной

Подсудимая будет отбывать три года в колонии общего режима.

Экс-проректор БФУ имени Канта Елена Мялкина приговорена к трём годам лишения свободы и 300 тысячам рублей штрафа. Об этом сообщает корреспондент «Клопс» из зала суда в пятницу, 27 февраля.

По версии следствия, с 2019 по 2024 год Мялкина вместе с экс-ректором Александром Фёдоровым участвовала в хищении бюджетных средств университета. Сотрудникам необоснованно начислялись завышенные стимулирующие выплаты, которые они обналичивали и передавали руководству. Общая сумма ущерба составила более 34 миллионов рублей.

Ленинградский районный суд признал бывшего проректора БФУ виновной в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение денежных средств в особо крупном размере»). Елена Мялкина буждет взята под стражу в зале суда и проведёт три года в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Расследование по уголовному делу началось в июле 2024 года. Мялкина обжаловала своё нахождение в СИЗО. Она ссылалась на то, что выполняла те же функции, что и свидетели, а также имеет проблемы со здоровьем.