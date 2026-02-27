В Ростове 21-летнего парня будут судить за похищение человека и попытку грабежа

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет 21-летний парень, обвиняемый в похищении человека (п. а, в, з ч. 2 ст. 126 УК РФ). Уголовное дело уже направили для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
По версии следствия, молодой человек и его отец решили напасть на случайного прохожего для грабежа. Сообщники приехали на машине к одному из домов на улице Московской, и через время заметили незнакомого мужчину.
— Они подъехали к человеку и силой посадили его в салон автомобиля, а потом похитили у него деньги и вещи на сумму в 19 тысяч рублей, — рассказали в СК.
Пострадавшему удалось сбежать, когда машину припарковали. Он сразу же обратился к сотрудникам патрульно-постовой службы, они и задержали злоумышленников.
Ранее следователи собрали все необходимые материалы по делу, и теперь решение вынесет суд. Дело в отношении отца обвиняемого выделили в отдельное производство.
