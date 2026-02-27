Самолет из Сочи не смог долететь до Самары

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся рейсом из Сочи в Самару, сделал резкий разворот и совершил посадку там же, откуда взлетел.
Известно, что причиной неожиданного возвращения стало объявление режима повышенной готовности из-за ракетной опасности в ряде регионов нашей страны. Это привело к закрытию ряда крупных воздушных гаваней, включая самарский аэропорт, куда изначально следовал самолёт.
Ранее подобные меры были приняты ещё в нескольких субъектах федерации — в Оренбургской и Пермской областях, в Башкирии и Татарстане.
Напомним, четыре дня назад из-за угрозы воздушных атак аэропорт Сочи в течение суток четыре раза прекращал работу. Это привело к многочисленным задержкам и отменам рейсов.