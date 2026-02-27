Ричмонд
Рабочий разбился с высоты 23 этажа на стройке в Уфе: СК разбирается в ситуации

СК Уфы выясняет обстоятельства гибели строителя, упавшего с 23 этажа.

Источник: Комсомольская правда

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на строительном объекте в Октябрьском районе Уфы. Трагедия произошла сегодня днем на улице Рудольфа Нуреева.

Согласно предварительным данным Следственного комитета Башкирии, 34-летний рабочий сорвался с высоты 23-го этажа строящегося многоквартирного дома. От полученных травм он скончался на месте.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, специалисты провели осмотр местности, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи изучают документацию по охране труда и выясняют, кто отвечал за безопасность на объекте.

Организована процессуальная проверка по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем смерть по неосторожности.

— По результатам комплекса проверочных мероприятий и экспертных исследований следствием будет принято процессуальное решение, — заявили в СК.

