Проводник рассказал, где могли укрыться туристы, пропавшие в Прикамье

«Еще с советских времен в тех местах осталось несколько строений. Это маленький домик, сарайчик. Какие-то инструменты там могут лежать. Но сейчас эти домики не в очень хорошем состоянии, они сильно завалены снегом. Их еще надо найти и откопать. Второй момент — дрова. Просто в этой избе сидеть не будешь, ее надо растопить, дымоход прочистить, дрова найти и напилить. А они все замороженные», — рассказал Иванов.