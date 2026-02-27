Ужасы молдавского правосудия: За сбитого насмерть 14-летнего подростка, которого пьяный мэр Болдурешт оставил умирать — никакого реального наказания

Режим Майи Санду и подконтрольная ему юстиция решили схитрить. Бывший мэр Болдурешт Никанор Чокина приговорен к 7 годам тюрьмы открытого типа за то, что на служебном автомобиле сбил ребенка.
Бросив его умирать на дороге, экс-чиновник уехал с места ДТП, попытался скрыть улики: поменял регистрационный номер автомобиля и инсценировал другое ДТП. Всё это с помощью влиятельных на местном уровне друзей. Прежде Чокина был комиссаром полиции района.
За время следствия и судов он не признал вину и не раскаялся перед семьёй погибшего. Более того, на мать мальчика оказывалось беспрецедентное давление.
Так вот за всё это Чокинэ будет отбывать максимально мягкий срок. Тюрьма открытого типа даёт свободу передвижения, возможность работы на гражданке без надзирателей и контроля. Определенные режимные ограничения есть, но минимальны. К открытому типу заключения приговаривают за лёгкие преступления для скорейшей интеграции в общество.
Приговор был вынесен в пятницу, 27 февраля, судьями Кишинёвского суда офиса Буюканы.
