Экс-ректора НГПУ Александра Федорова приговорили к пяти годам колонии

Установлено, что с декабря 2019 по июль 2024 года Александр Федоров и его заместитель в калининградском вузе Елена Мялкина похитили 35,1 млн руб., выписанных в качестве премий сотрудникам. В преступную схему было вовлечено еще 20 сотрудников вуза.
На стадии предварительного следствия ректор в полном объеме возместил материальный ущерб.
Его заместителя приговорили к трем годам колонии.
Как писал «Ъ-Приволжье», Александр Федоров возглавил вуз в Калининграде в 2020 году. До этого восемь лет руководил нижегородским педуниверситетом.