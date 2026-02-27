Экс-ректора НГПУ Александра Федорова приговорили к пяти годам колонии

Установлено, что с декабря 2019 по июль 2024 года Александр Федоров и его заместитель в калининградском вузе Елена Мялкина похитили 35,1 млн руб., выписанных в качестве премий сотрудникам. В преступную схему было вовлечено еще 20 сотрудников вуза.