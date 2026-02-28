В Ташкенте умер инспектор ДПС, которого сбил школьник

Ранее Генпрокуратура республики сообщила, что 25 февраля в 21.46 (19.45 мск) 15-летний ученик 10 класса одной из частных школ в Ташкенте, управляя автомобилем BMW M4 без водительских прав, сбил инспектора ДПС. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии и находится все это время в коме. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения, повлёкшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение».