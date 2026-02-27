Обыски прошли в администрации Октябрьского района Самары

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Самарской области провели оперативные мероприятия в администрации Октябрьского района. Их заинтересовала деятельность отдела потребительского рынка и возможные нелегальные связи с местными предпринимателями. По итогам обысков было заведено уголовное дело в отношении начальника этого отдела. Чиновника подозревают в получении взятки с вымогательством, сообщает СУ СК по Самарской области.
«По версии следствия, в 2025 году он взял 37 тысяч рублей от продавца продуктов за то, чтобы не пресекать незаконную торговлю на подведомственной территории. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело завели по материалам оперативников УЭБиПК. Назначены экспертизы, продолжаются следственные действия.
Информацию об обысках в администрации Октябрьского района «КП-Самара» прокомментировали и в мэрии города:
«Правоохранительные органы проводят проверку в администрации Октябрьского района, по итогам которой будут вынесены соответствующие процессуальные решения. Органам правопорядка оказывается содействие и предоставляется информация по всем интересующим вопросам».