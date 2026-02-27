Расследование коррупции в ФК «Торпедо Москва» раскрыло 22 «договорняка» и 13 подкупленных судей

Следователи МВД совместно с ФСБ и Российским футбольным союзом выявили новые эпизоды оказания противоправного влияния на результаты матчей Футбольной национальной лиги. В центре скандала оказались руководство столичного клуба «Торпедо Москва» и более десятка арбитров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, противоправное влияние было оказано на результаты не менее 22 матчей, которые проходили как в Московском регионе, так и в других субъектах России. Руководители «Торпедо» договаривались с арбитрами и платили им за результат на табло. Главными фигурантами дела стали владелец клуба Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов. Обоим функционерам уже предъявлены обвинения по как минимум трем преступным эпиздам.
Расследование затронуло и судейский корпус. Обвинения по статье "Незаконное получение денег спортсменами, судьями или организаторами соревнований предъявлены 13 футбольным арбитрам, обслуживавшим матчи ФНЛ.
В отношении всех судей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
Выявление подобных махинаций стало возможным благодаря тесному взаимодействию силовиков с антикоррупционными подразделениями РФС. Работа по выявлению договорных матчей продолжается, следователи не исключают появления новых фигурантов и эпизодов в деле.