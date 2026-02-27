Расследование коррупции в ФК «Торпедо Москва» раскрыло 22 «договорняка» и 13 подкупленных судей

По данным следствия, противоправное влияние было оказано на результаты не менее 22 матчей, которые проходили как в Московском регионе, так и в других субъектах России. Руководители «Торпедо» договаривались с арбитрами и платили им за результат на табло. Главными фигурантами дела стали владелец клуба Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов. Обоим функционерам уже предъявлены обвинения по как минимум трем преступным эпиздам.