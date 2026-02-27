В Челябинской области грузовой поезд столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Skoda Roomster 1980 года рождения проигнорировал запрещающие сигналы и выехал на пути перед приближающимся грузовым составом на регулируемом переезде Графитовая — Анбашская. После мощного удара легковой автомобиль отбросило в кювет, где он опрокинулся.