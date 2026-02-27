Ричмонд
В Челябинской области грузовой поезд столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие

Грузовой поезд протаранил легковой автомобиль в Челябинской области. Авария произошла в Кыштымском округе на переезде Графитовая — Анбашская. Водитель «Шкоды» проигнорировал запрещающий сигнал, после удара машина вылетела в кювет и перевернулась.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Кыштымском городском округе Челябинской области на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового поезда и легкового автомобиля. В результате аварии водитель иномарки получил травмы, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Skoda Roomster 1980 года рождения проигнорировал запрещающие сигналы и выехал на пути перед приближающимся грузовым составом на регулируемом переезде Графитовая — Анбашская. После мощного удара легковой автомобиль отбросило в кювет, где он опрокинулся.

В результате ДТП автолюбитель получил травмы различной степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося.