Проигнорировал стоп-сигнал: на переезде под Кыштымом «Шкода» столкнулась с грузовым поездом

Днем 27 февраля на железнодорожном переезде Графитовая — Анбашская (8 км) вблизи автодороги Кыштым — Тайгинка — Вязовая — Сайма произошло ДТП с участием поезда и легковушки.
Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, 45-летний водитель Skoda Roomster проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути приближающегося грузового поезда, который двигался под управлением 37-летнего машиниста. Столкновения избежать не удалось.
После удара автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель получил травмы. Его доставили в больницу.