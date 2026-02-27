Проигнорировал стоп-сигнал: на переезде под Кыштымом «Шкода» столкнулась с грузовым поездом

Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, 45-летний водитель Skoda Roomster проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути приближающегося грузового поезда, который двигался под управлением 37-летнего машиниста. Столкновения избежать не удалось.