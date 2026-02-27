Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проигнорировал стоп-сигнал: на переезде под Кыштымом «Шкода» столкнулась с грузовым поездом

На переезде под Кыштымом легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Днем 27 февраля на железнодорожном переезде Графитовая — Анбашская (8 км) вблизи автодороги Кыштым — Тайгинка — Вязовая — Сайма произошло ДТП с участием поезда и легковушки.

Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, 45-летний водитель Skoda Roomster проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути приближающегося грузового поезда, который двигался под управлением 37-летнего машиниста. Столкновения избежать не удалось.

После удара автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель получил травмы. Его доставили в больницу.