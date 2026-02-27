Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 20 человек обратились в врачу после посещения фудкорта в Волгодонске

Более 20 человек обратились за медпомощью после посещения фудкорта в Волгодонске.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев — РИА Новости. Более 20 человек, включая девять несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью после посещения фудкорта в Волгодонске Ростовской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

«За медицинской помощью обратились 21 посетитель фудкорта в торговом центре Волгодонска. Среди них девять несовершеннолетних», — сказал собеседник агентства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования уголовного дела будет установлено точное число пострадавших и дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при оказании услуг общественного питания, отметили в региональном СК.

Прокуратура Ростовской области, в свою очередь, сообщила, что контролирует установление обстоятельств ухудшения самочувствия посетителей фудкорта в Волгодонске. «Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства», — добавили в ведомстве.