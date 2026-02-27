Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге Гия Свердловский останется под арестом

На Урале продлили арест вору в законе Георгию Акоеву.

Источник: Комсомольская правда

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга продлили срок содержания под стражей для Георгия Акоева. В криминальных кругах мужчина известен, как Гия Свердловский. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

— Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Георгий Акоев будет в СИЗО до 30 апреля, — рассказали в инстанции.

Как полагает следствие, Гия Свердловский имеет статус вора в законе.

Георгий Акоев обвиняется по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что лидер криминального мира был задержан в октябре 2025 года. Из мест лишения свободы Гия Свердловский освободился в 2017 году. Он отбывал наказание за ограбление риелтора.