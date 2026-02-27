В Екатеринбурге Гия Свердловский останется под арестом

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга продлили срок содержания под стражей для Георгия Акоева. В криминальных кругах мужчина известен, как Гия Свердловский. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
— Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Георгий Акоев будет в СИЗО до 30 апреля, — рассказали в инстанции.
Как полагает следствие, Гия Свердловский имеет статус вора в законе.
Георгий Акоев обвиняется по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что лидер криминального мира был задержан в октябре 2025 года. Из мест лишения свободы Гия Свердловский освободился в 2017 году. Он отбывал наказание за ограбление риелтора.