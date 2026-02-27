Ричмонд
В Ростовской области задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Подмосковье

Прикрепил взрывное устройство: на Дону задержали подозреваемого в подрыве машины.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали подозреваемого в подрыве машины в Московской области. Об этом стало известно сегодня, 27 февраля.

Напомним, происшествие случилось в городе Фрязино 10 февраля. Тогда на ж/д переезде произошел взрыв в одном из автомобилей. Водитель получил осколочное ранение ноги. После этого на месте побывали следователи, были отобраны фрагменты для проведения взрывотехнической экспертизы.

В итоге выяснилось, что накануне инцидента к машине пострадавшего приходил мужчина. Он же, по предварительным данным, и заложил самодельное взрывное устройство в автомобиль. Также оказалось, что ранее тот же человек испортил колеса транспорта.

Предварительно, преступление совершил житель Фрязино, который конфликтовал с бизнесменом. Также известно, что его нашли в Ростовской области и доставили к следователю. По данным Следкома Подмосковья, в отношении задержанного возбудили уголовное дело.

