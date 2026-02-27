Ричмонд
Основателя Readovka Костылева подозревают в хищении 1 млрд рублей у Минобороны

В Тверском суде Москвы озвучили сумму ущерба по делу Алексея Костылева. Основателя Readovka подозревают в махинациях с гособоронзаказом на 1 млрд рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Основатель и бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылев подозревается в хищении около 1 миллиарда рублей у Министерства обороны РФ. Об этом передает ТАСС из Тверского районного суда Москвы.

По информации РБК, махинации совершались при реализации госконтрактов в рамках выполнения оборонзаказа. Масштабную сумму ущерба в зале суда озвучила следователь Быстрягина.

В ходе заседания защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на наличие у фигуранта государственных наград и тяжелое состояние его здоровья. По словам адвокатов, после серьезного ДТП в октябре 2024 года их подзащитный перенес ушиб мозга и кровоизлияние.

Юристы настаивают, что нахождение в СИЗО представляет реальную угрозу для жизни основателя издания из-за медицинских показаний.

Алексей Костылев был задержан 25 февраля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.