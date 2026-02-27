Главу поселения в Ленобласти задержали за взятку по новогодним украшениям

По версии следствия, в феврале прошлого года чиновник получил 130 тысяч рублей за то, что помог супруге бизнесмена заключить договор на поставку и монтаж новогодних уличных украшений. Контракт оформили без положенных по закону конкурсных процедур. После этого глава подписал акт выполненных работ, и деньги за исполнение договора ушли предпринимателю.