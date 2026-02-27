В центре Челябинска на Свердловском проспекте столкнулись LADA Granta и Kia Rio

Вечером 27 февраля в центре Челябинска столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла около 19:15 на Свердловском проспекте.
По предварительным данным Госавтоинспекции Челябинска, дорогу не поделили «Лада Гранта», за рулем которой находился 48-летний водитель, и «Киа Рио» под управлением 52-летнего мужчины.
Удар пришелся так, что медицинская помощь потребовалась пассажирам «Киа». Врачи осмотрели 51-летнюю женщину и двоих детей — 15-летних мальчика и девочку. В момент столкновения школьники были пристегнуты ремнями безопасности.
На место оперативно прибыл экипаж ДПС. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.