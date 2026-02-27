В Вишерском заповеднике прокомментировали исчезновение туристов в Прикамье

«Друзья, к нам поступило много вопросов о поиске туристов. Многие считают, что это территория заповедника, но это не так. Южная граница заповедника находится примерно в 50 км к северу от посёлка Золотанка и в 80 км от Кваркуша (его высшей точки — Вогульский камень)», — написали в сообществе Вишерского заповедника.