В Вишерском заповеднике прокомментировали исчезновение туристов в Прикамье

Об исчезновении группы туристов в Пермском крае высказались сотрудники природного заповедника «Вишерский».
27 февраля стало известно, что пять мужчин из Башкортостана приехали в посёлок Золотанка Красновишерского муниципального округа, пересели на свои снегоходы и отправились в сторону плато Кваркуш. Позже туристы перестали выходить на связь и не вернулись к назначенному сроку.
«Друзья, к нам поступило много вопросов о поиске туристов. Многие считают, что это территория заповедника, но это не так. Южная граница заповедника находится примерно в 50 км к северу от посёлка Золотанка и в 80 км от Кваркуша (его высшей точки — Вогульский камень)», — написали в сообществе Вишерского заповедника.
Директор заповедника «Вишерский» Павел Бахарев считает, что поводов для паники пока нет. По его словам, пропавшие мужчины, вероятно, являются опытными туристами: они были хорошо экипированы и передвигались на подготовленных снегоходах.
«Их могла застать непогода, в последние дни в районе Кваркуша была метель, возможно, они остановились в убежище, чтобы переждать непогоду. Я не могу предположить, что могло случиться одновременно с пятью опытными путешественниками на пяти снегоходах. Надеюсь, их задержке есть разумное объяснение, связанное с погодными условиями, и они скоро вернутся», — рассказал Павел Бахарев.