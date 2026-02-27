Ричмонд
Более 20 человек отравились на фуд-корте в Волгодонске

В Волгодонске возбудили уголовное дело из-за массового отравления в торговом центре. Пострадал 21 человек, включая девять детей. Специалисты проводят проверки на фуд-корте и ищут источник инфекции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Волгодонске Ростовской области зафиксирована вспышка массового отравления после посещения фуд-корта в одном из торговых центров. Об этом сообщают силовые ведомства и СМИ.

По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах региона, за медицинской помощью обратился 21 посетитель фуд-корта. Среди пострадавших — девять несовершеннолетних.

Управление Следственный комитета по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи намерены дать правовую оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в точках общественного питания.

Прокуратура Ростовской области взяла под контроль установление всех обстоятельств происшествия. Ведомство организовало собственную проверку соблюдения требований федерального законодательства, по результатам которой будет решен вопрос о мерах реагирования.

По информации телеграм-канала Don Mash, инцидент произошел в ТРЦ «Весенний». По предварительным данным, у большинства отравившихся выявлен норовирус. В настоящее время в заведениях на территории фуд-корта проводятся проверки.

Как уточняет издание «Блокнот Волгодонск», главный санитарный врач города Александр Аносян подтвердил факт случившегося и сообщил, что сейчас ведется полномасштабное санитарно-эпидемиологическое расследование.