Исторические ценности и ювелирка на вывоз: Молдавские таможенники обнаружили настоящие сокровища

Пресечены две попытки незаконного провоза ценностей через границу Молдовы.
27 февраля 2026 года пограничники и таможенные инспекторы выявили два случая незаконного провоза ценных предметов через границу Республики Молдова.
В первом случае, на пункте пропуска Паланка-Маяки-Удобное, совместно с украинскими коллегами, был проверен автомобиль Lexus под управлением 40-летнего гражданина Украины. В ходе детального осмотра с использованием сканера были обнаружены ювелирные изделия из жёлтого и белого металла с предполагаемыми драгоценными камнями, которые не были задекларированы. Товары, принадлежащие водителю, были изъяты, ведётся расследование таможней.
Во втором случае, на пункте пропуска Бричаны-Россошаны при выезде из страны, 35-летний гражданин пытался провезти медали, значки, монеты и банкноту, предположительно представляющие нумизматическую и историческую ценность, скрытые в одежде. Предметы изъяты, лицо может быть привлечено к административной ответственности.
Пограничная полиция подтверждает приверженность борьбе с трансграничной преступностью и призывает граждан активно содействовать обеспечению безопасности государства.