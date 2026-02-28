Ричмонд
Исторические ценности и ювелирка на вывоз: Молдавские таможенники обнаружили настоящие сокровища

Все предметы изъяты.

Источник: customs.gov.md

Пресечены две попытки незаконного провоза ценностей через границу Молдовы.

27 февраля 2026 года пограничники и таможенные инспекторы выявили два случая незаконного провоза ценных предметов через границу Республики Молдова.

В первом случае, на пункте пропуска Паланка-Маяки-Удобное, совместно с украинскими коллегами, был проверен автомобиль Lexus под управлением 40-летнего гражданина Украины. В ходе детального осмотра с использованием сканера были обнаружены ювелирные изделия из жёлтого и белого металла с предполагаемыми драгоценными камнями, которые не были задекларированы. Товары, принадлежащие водителю, были изъяты, ведётся расследование таможней.

Во втором случае, на пункте пропуска Бричаны-Россошаны при выезде из страны, 35-летний гражданин пытался провезти медали, значки, монеты и банкноту, предположительно представляющие нумизматическую и историческую ценность, скрытые в одежде. Предметы изъяты, лицо может быть привлечено к административной ответственности.

Пограничная полиция подтверждает приверженность борьбе с трансграничной преступностью и призывает граждан активно содействовать обеспечению безопасности государства.