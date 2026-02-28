Исторические ценности и ювелирка на вывоз: Молдавские таможенники обнаружили настоящие сокровища

В первом случае, на пункте пропуска Паланка-Маяки-Удобное, совместно с украинскими коллегами, был проверен автомобиль Lexus под управлением 40-летнего гражданина Украины. В ходе детального осмотра с использованием сканера были обнаружены ювелирные изделия из жёлтого и белого металла с предполагаемыми драгоценными камнями, которые не были задекларированы. Товары, принадлежащие водителю, были изъяты, ведётся расследование таможней.