Хищение миллиарда у Минобороны: за что арестовали экс-главреда Readovka Костылева

Основателя интернет-издания Readovka Алексея Костылева арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Это может быть связано не с его журналистской деятельностью, а со строительством базы отдыха, а также с хищением одного миллиарда рублей у Минобороны РФ. Осенью 2024 года Костылев попал в серьезную аварию, провел в коме две недели и стал инвалидом. Спустя 10 месяцев восстановления после ДТП он ушел с поста главы Readovka. Что еще известно об аресте журналиста — в материале «Вечерней Москвы».