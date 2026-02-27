Хищение миллиарда у Минобороны: за что арестовали экс-главреда Readovka Костылева

Основателя интернет-издания Readovka Алексея Костылева арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Это может быть связано не с его журналистской деятельностью, а со строительством базы отдыха, а также с хищением одного миллиарда рублей у Минобороны РФ. Осенью 2024 года Костылев попал в серьезную аварию, провел в коме две недели и стал инвалидом. Спустя 10 месяцев восстановления после ДТП он ушел с поста главы Readovka. Что еще известно об аресте журналиста — в материале «Вечерней Москвы».
Арест Костылева.
Основателя и бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева задержали 25 февраля, хотя известно об этом стало только 27 февраля. В его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Правоохранительные органы попросили отправить Костылева в СИЗО. Адвокат основателя Readovka просил избрать более мягкую меру пресечения, предоставив суду удостоверение о награждении Костылева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медсправки, подтверждающие наличие у него тяжелых заболеваний после аварии в 2024 году. В итоге журналиста все же отправили под стражу до 25 апреля.
Редакция Readovka прокомментировала задержание бывшего главреда. В издании заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами.
— Руководство холдинга Readovka оказывает максимальное содействие следственным органам в рамках расследования уголовного дела. Алексей Костылев являлся основателем холдинга Readovka. Мы ценим его вклад в формирование патриотической повестки в российской медиасреде. Мы благодарны ему за многолетнюю совместную работу. Он многое дал нашей команде в профессиональном и человеческом плане, — говорится в Telegram-канале Readovka.
В издании подчеркнули, что редакция работает в привычном режиме.
В чем подозревают основателя Readovka.
Задержание Алексея Костылева не связано с его журналистской деятельностью и работой в Readovka, сообщили в издании. В ходе заседания по избранию меры пресечения следователь сообщил, что основателя Readovka подозревают в хищении денег у Минобороны РФ при реализации госконтрактов по поставке БПЛА. Этот договор журналист подписал уже после тяжелой аварии. Контракт был рассчитан на два миллиарда рублей, один из которых Костылев якобы присвоил.
Уголовное дело возбудили 19 сентября 2025 года. Адвокат Костылева говорит, что на тот момент экс-главред Readovka уже активно сотрудничал со следствием. Еще защитник отметил, что изначально главным фигурантом было другое, неустановленное лицо.
— Моему подзащитному обвинение пока не предъявлено, а само уголовное дело было возбуждено в отношении другого неустановленного лица, — заявил адвокат в ходе судебного заседания.
При этом до судебного заседания издание РБК со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что у следователей возникли претензии к проекту Костылева по строительству базы отдыха «Корсики Руханские» в деревне Рухань (Смоленская область).
Деревня Рухань находится возле границы с Белоруссией. Изначально на участке, о котором идет речь, планировали построить этнографический курорт, затем здесь решили реализовать проект Костылева по поддержке многодетных семей из российских деревень и переселенцев из стран бывшего СССР.
Точные причины задержания пока не раскрываются. В правоохранительных органах официально не комментировали ситуацию. За мошенничество в особо крупном размере бывшему главреду Readovka грозит до 10 лет лишения свободы.
Чем известен Костылев.
Алексею Костылеву 40 лет. Он родился и вырос в городе Рославле (Смоленская область), отучился на филфаке Смоленского государственного университета, некоторое время жил в Санкт-Петербурге, но потом вернулся на малую родину.
В 2011 году Костылев создал сообщество в соцсети «ВКонтакте» с новостями Смоленской области. Постепенно группа разрасталась, набирала аудиторию и вскоре стала одним из самых популярных пабликов региона. В 2014 году Костылев создал сайт Readovka, где тоже публиковались новости Смоленской области. Мужчина отмечал, что название портала произошло от одного из парков города — Реадовского.
Со временем Readovka зарегистрировалась как СМИ, превратилась в медиахолдинг и вышла на федеральный уровень. В 2018 году появился одноименный новостной Telegram-канал. В 2020 году редакция издания переехала из Смоленска в Москву. Сам Костылев позиционировал Readovka как одно из самых независимых федеральных СМИ.
— Наша сильная сторона — это то, что мы независимое издание и можем рассказывать о каких-то историях, которые не слышат другие. Как мы видели нашу миссию, так мы ее и видим: это борьба с несправедливостью. Я вижу медиа как некий инструмент действия, — говорил он в одном из интервью.
Со временем холдинг стал развивать другие проекты, в частности благотворительные. Например, фонд «Ридовка помогает!» оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса, а проект «Многодетные деревни» предлагает размещать в деревнях семьи с детьми из разрушенных сел Донбасса.
В августе 2025 года Костылев покинул пост главреда Readovka. В редакции отмечали, что журналист намерен развивать другие свои проекты. Новым руководителем холдинга стал директор АНО «Центр общественных инициатив» Андрей Ткаченко. Вскоре после этого, в ноябре того же года, холдинг Readovka выкупил новостное агентство Ura.ru.
Костылев разведен. Судя по соцсетям, у него есть семилетний сын.
Скандалы с участием Костылева.
За время существования Readovka Костылев и его холдинг неоднократно оказывались в центре скандалов. В августе 2021 года Роскомнадзор внес интернет-издание в реестр запрещенной информации, а в редакцию пришли приставы с постановлением о блокировке сайта.
Причиной тому стал отказ руководства Readovka удалять некую недостоверную информацию по требованию Роскомнадзора. Речь шла о посте про депутата Госдумы Дмитрия Саблина, который якобы не задекларировал принадлежащую ему яхту. К сентябрю пост все же удалили, Readovka исключили из реестра запрещенной информации, сайт разблокировали. Также изданию пришлось погасить штраф в размере 50 тысяч рублей.
В октябре 2024 года Костылев попал в жуткую аварию на квадроцикле в Смоленской области. После ДТП журналист впал в кому и пришел в себя только через две недели. Мужчина пережил трепанацию черепа и пластическую операцию, став инвалидом. В январе 2025 года его выписали из больницы. На момент публикации материала Костылеву до сих пор сложно самостоятельно передвигаться. Даже на заседании суда основатель Readovka пожаловался на состояние здоровья.
— С одной стороны, я не вижу, с другой — есть проблемы с координацией движений. Мы сейчас поднимались по лестнице… — сказал Костылев, после чего судья его прервала и добавила, что она «не доктор».
Еще один инцидент был связан с уходом Костылева из Readovka. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», новое руководство издания стало активно удалять ботов-подписчиков, которых «накрутила» бывшая команда. За месяц Telegram-канал Readovka потерял более 250 тысяч таких подписчиков.
В сентябре 2025 года ряд СМИ и Telegram-каналов писали о проведении доследственной проверки в отношении Костылева. Его якобы заподозрили в нецелевом расходовании бюджета. Тогда эту информацию официально не подтверждали, об аресте экс-главреда Readovka не сообщалось.
Тем временем в Москве судят главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и старшего продюсера Татьяну Лукьянову. Их подозревают в даче взятки полицейским. Еще обыски проходили в офисе агентства Ura.ru. Позже в Екатеринбурге был задержан редактор свердловской редакции информагентства Денис Аллаяров.