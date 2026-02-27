СМИ: Самолет из Египта готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет из Египта якобы готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщил Telegram-канале «112».
Как пишет канал, самолет прибывает с отказом электрического триммера и не работающим автопилотом. Других подробностей в публикации не приводят.
Официального подтверждения произошедшего не поступало.
До этого пассажирский Boeing 737−800 (738), который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, сообщил о трещине в лобовом стекле и приземлился в аэропорту Шереметьево.