СМИ: Самолет из Египта готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет из Египта якобы готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщил Telegram-канале «112».

Как пишет канал, самолет прибывает с отказом электрического триммера и не работающим автопилотом. Других подробностей в публикации не приводят.

Официального подтверждения произошедшего не поступало.

До этого пассажирский Boeing 737−800 (738), который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, сообщил о трещине в лобовом стекле и приземлился в аэропорту Шереметьево.