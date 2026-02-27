Спасатель оценил шансы найти живыми уфимских туристов в Прикамье

Пятеро туристов из Уфы пропали во время путешествия на снегоходах на плато Кваркуш в Прикамье Пермского края. Они должны были вернуться к месту стоянки в деревне Золотанка еще 24 февраля. Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в беседе с aif.ru оценил шансы туристов на спасение.
Эксперт подчеркнул, что четыре дня в случае с многодневным походом для подготовленных туристов не является фатальной задержкой.
"Мы сейчас на так называемом пограничном таком варианте, когда люди были обязаны вернуться четыре дня назад и не вернулись. Говорить о том, чтобы считать их погибшими, очень преждевременно. Думать о плохом не нужно, но стоит задуматься, что произошло.
Маршрут хоть и не посещаемый каждый день, но не особо такой редкий, поэтому, конечно, нужно направить туда группу", — сказал он.
По словам спасателя, подготовленные туристы могут продержаться достаточно долго, если у них сломалась техника или они сбились с маршрута.
«В условиях сильных морозов и без наличия жилья городской человек обречен, но в этой истории мы говорим о людях, которые шли в поход, то есть, они подготовлены и низкие температуры не представляют какой-то особой проблемы. Он одеты по погодным условиям, в непродуваемую одежду, у них явно должно быть соответствующее снаряжение. Им есть, в чем ночевать, есть продукты. Так что, думаю, все должно быть хорошо. Вполне возможно, они могут и сами выйти, объявиться или отправить кого-то, кто скажет, где все остальные, откуда их надо эвакуировать», — добавил Киселев.
Спасатель отметил, что самым неблагоприятным и при этом маловероятным сценарием является сход лавины, под который попали все туристы. При этом он подчеркнул, что в случае с туристами на снегоходах вероятность такого ЧП очень низка.
Пропавшие туристы из Уфы, по данным СМИ, не регистрировались в МЧС. Они приехали в деревню Золотанка 20 февраля и отправились на снегоходах на плато Кваркуш в Прикамье Пермского края. Когда туристы не вернулись в установленный срок — 24 февраля, были объявлены поиски. По факту исчезновения группы туристов возбуждено уголовное дело.